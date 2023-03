L’orario e la diretta streaming di Lecco-Triestina, match valido per la trentaquattresima giornata del Girone A della Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da tre pareggi a reti bianche consecutivi, mentre la Triestina arriva da due vittorie e un pareggio. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 26 marzo, alle ore 14.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports.