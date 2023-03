Lucchese-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Fermana, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra padrona di casa, dopo la sconfitta incassata contro il Gubbio, spera di rialzare subito la testa per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. La compagine marchigiana, invece, ha collezionato soltanto tre punti nelle ultime cinque sfide ed ha bisogno di ritrovare la vittoria per tenersi distante dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

