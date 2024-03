Virtus Verona-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Pro Sesto, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine veneta si trova in piena zona playoff e vuole difendere questo piazzamento fino alla fine della regular season, cercando di arrivare più in alto possibile. La formazione ospite, dal suo canto, si trova in una situazione di classifica quasi disperata e deve assolutamente portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

