Atletica Mondiali indoor Glasgow 2024, finale peso con Fabbri e Weir: orario e canale diretta tv

L’Italia sogna una grande serata. Ai Mondiali indoor di atletica leggera, in corso di svolgimento a Glasgow, questo venerdì 1 marzo ha un appuntamento cerchiato in rosso per tutti i tifosi azzurri: alle ore 21:20 italiane (20:20 locali) comincerà la finale del getto del peso con Leonardo Fabbri e Zane Weir a caccia del podio e del metallo più pregiato. La diretta dell’evento è prevista sulla Rai che, per l’occasione, aprirà Rai 2 a partire dalle ore 21 per una grande serata di sport.

Fabbri arriva alla rassegna iridata con la seconda misura mondiale dell’anno (22,37 a Liévin il 10 febbraio), che rappresenta anche la seconda prestazione europea al coperto di ogni epoca. Meglio di lui nel 2024 soltanto la star Usa del peso Ryan Crouser, capolista con 22,80. Weir, 22,44 lo scorso anno, ha lanciato 21,84 in questa stagione. Da tenere d’occhio il neozelandese Tom Walsh, già due volte oro ai Mondiali indoor, e il giamaicano Rajindra Campbell, entrambi 22,16 quest’anno, e non va dimenticato il brasiliano Darlan Romani che nella scorsa edizione di Belgrado sorprese Crouser per l’oro. Statistica: miglior piazzamento azzurro nella storia dei Mondiali indoor il doppio quinto posto di Paolo Dal Soglio, tecnico di Fabbri e Weir, a Toronto 1993 e Lisbona 2001.