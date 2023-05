Virtus Verona-Novara in tv: canale, orario e streaming playoff Serie C 2022/2023

Grande attesa per il fischio d’inizio di Virtus Verona-Novara, match del primo turno del playoff di Serie C 2022/2023. Le due squadre del girone A cercano il pass per il prossimo turno della postseason e il fischio d’inizio è in programma alle 20:30 di giovedì 11 maggio. Questa partita sarà trasmessa sulla piattaforma OTT Eleven Sport, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta in tempo reale della sfida tra la sesta e la decima classificata nella stagione regolare. Cinquantotto i punti dei padroni di casa, sei lunghezze in più degli ospiti che proveranno l’impresa per continuare ad inseguire il sogno promozione.