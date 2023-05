Inter-Milan in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale Champions League 2022/2023

Inter-Milan sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del ritorno della semifinale di Champions League 2022/2023. Il super Euroderby di coppa è pronto a regalare emozioni e sei giorni dopo l’andata c’è il secondo dei due atti del doppio confronto, quello che stabilirà in modo definitivo la prima qualificata in finale. Ci riusciranno i nerazzurri o i rossoneri? Appuntamento al Meazza alle ore 21 di martedì 16 maggio, diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, diretta streaming su Sky Go e Mediaset Infinity.