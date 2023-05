Audace Cerignola-Juve Stabia in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023

Audace Cerignola-Juve Stabia sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno dei gironi dei playoff di Serie C 2022/2023. Scontro interno al gruppo C con in palio il pass per il secondo turno di questa fase iniziale, chi riuscirà a vincere, i pugliesi o i campani? Appuntamento alle ore 20.30 di giovedì 11 maggio, diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go, ma anche su Eleven Sports, visibile anche nella piattaforma Dazn.