Virtus Verona-Mantova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Virtus Verona-Mantova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dell’undicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Al Gavagnin-Nocini scontro di estrema importanza tra la quarta in classifica, 20 punti, e la capolista ospite che si trova a quota 23. Ci si gioca dunque la vetta, chi vincerà? Appuntamento alle ore 16.15 di sabato 28 ottobre, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go.

