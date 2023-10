Sci alpino, Coppa del Mondo: Fis conferma gare a Zermatt-Cervinia per l’11 e 12 novembre

La FIS ha confermato le gare di Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino in programma l’11 e il 12 novembre prossimi a Zermatt-Cervinia. Dopo l’annullamento dello scorso anno, sembra quindi tutto pronto per lo storico “speed opening”: due discese libere maschili che per la prima volta vedranno andare in scena una gara transfrontaliera. La partenza è infatti prevista sopra la Gobba di Rollin, a 3.800 metri di quota, in territorio svizzero, mentre l’arrivo sarà posto dopo oltre 4 km e quasi 1000 metri di dislivello ai Laghi di Cime Bianche, a monte di Cervinia.

Il controllo neve ha dato esito positivo, così la conferma è arrivata nonostante le proteste delle associazioni ambientaliste che nei mesi scorsi si sono scagliate contro i lavori sul ghiacciaio del Teodulo. In merito a questo le autorità svizzere hanno imposto il divieto di utilizzare porzioni di pista “ubicate al di fuori del comprensorio sciistico fino a quando non si pronuncerà su un’eventuale autorizzazione edilizia”. Imposizione accolta con favore dalla FIS, che si dice pronta a rispettare i limiti senza limitare a sua volta l’aspetto sportivo.