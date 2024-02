Alessandria-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Mantova, match dello stadio Moccagatta valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. E’ uno scontro testa-cosa: i padroni di casa hanno assolutamente bisogno di vincere davanti al pubblico di casa per continuare a sperare nella salvezza. La formazione ospite, invece, è in piena corsa per la promozione diretta in Serie B e ha intenzione di continuare su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

