Virtus Verona-Albinoleffe oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Albinoleffe, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. L’obiettivo principale dei padroni di casa è quello di raggiungere la qualificazione ai playoff per migliorare quanto fatto lo scorso anno. Il club bergamasco, dal suo canto, ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

