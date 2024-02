Renate-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Vicenza, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa ha intenzione di regalare una gioia a tutti i suoi tifosi centrando un’importante vittoria tra le mura amiche. La compagine biancorossa, dal suo canto, vuole vincere per mantenere contatto con le posizioni di vertice. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

