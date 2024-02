Diffidati Verona-Juventus: i bianconeri a rischio squalifica in vista del Frosinone

La Juventus fa visita al Verona con l’obiettivo di ritrovare gol e vittoria dopo aver accumulato un solo punto in tre partite. Massimiliano Allegri chiede la svolta ai suoi giocatori in un Bentegodi infuocato, alla ricerca di punti salvezza. Nel prossimo turno la Juventus dovrà ospitare il Frosinone degli ex Barrenechea e Soulè e la situazione diffidati è da monitorare. Al momento la Juve ha un solo diffidato e si tratta di Dusan Vlahovic. Tre diffidati invece per il Verona: Folorunsho, Magnani e Dawidowicz.

DIFFIDATI VERONA: Folorunsho, Magnani, Dawidowicz

DIFFIDATI JUVENTUS: Vlahovic