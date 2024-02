Virtus Francavilla-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Turris, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa stanno cercando di uscire da una delicata situazione di classifica e questo scontro diretto potrebbe rappresentare un crocevia importante. La formazione ospite, dal suo canto, deve fare punti per cercare di uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

