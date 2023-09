Virtus Francavilla-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Messina, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione pugliese è stata protagonista di un buon avvio di campionato e spera di proseguire su questa strada, in modo tale da candidarsi ad un ruolo di rivelazione della stagione. La squadra siciliana, dal suo canto, va a caccia di preziosi punti che potrebbero aiutarla in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA