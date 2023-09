Sestri Levante-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Torres, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno appena conquistato il loro primo storico punto nel girone B del torneo e ora sperano di portare a casa la prima storica vittoria tra i professionisti. La compagine ospite, dal suo canto, è la capolista solitaria a punteggio pieno e ha intenzione di restarci per lanciare un chiaro segnali agli avversari. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA