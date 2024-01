Olimpia Milano-Barcellona in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Barcellona, sfida valida per la 23^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Gli uomini di coach Messina arrivano da una serie di risultati negativi, con le due sconfitte negli scontri diretti con Stella Rossa e Valencia che hanno negato ai meneghini di avvicinarsi alla zona play-in. Ora, al Forum, arrivano i blaugrana, che hanno dimostrato di non essere imbattibili in trasferta (dove hanno vinto solo quattro volte su dieci), ma che tuttavia rappresentano un avversario contro cui servirà un’impresa per strappare un successo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 26 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-Barcellona, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.