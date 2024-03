Virtus Bologna-Panathinaikos in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Panathinaikos, sfida valida per la 32^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Momento decisamente complicato per la squadra di coach Scariolo, che ha perso le ultime quattro partite nella competizione, staccandosi in maniera importante dalla zona playoff, lontana ora due vittorie. Questo impegno, quindi, rappresenta anche un’opportunità sia per ritrovare la vittoria, e sia per alimentare ancora la speranza sesto posto, oltre a sventare qualsiasi rischio di ipotetica uscita dai play-in, considerando gli scontri diretti degli ultimi due turni. L’avversario, però, è di altissimo livello: i greci, infatti, con cinque vittorie nelle ultime sei partite, hanno conquistato la seconda posizione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 29 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Panathinaikos, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.