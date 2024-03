OM-PSG: mobilitati 500 poliziotti e 1000 steward

In occasione della partita tra OM e PSG, la questura di Bouches-du-Rhône ha annunciato che saranno impegnati 500 agenti delle forze dell’ordine, con il Ministero degli Interni che ha vietato il movimento dei tifosi parigini, per ‘rischio reale e grave di scontri tra tifosi’. La prefettura ha aggiunto che saranno previsti anche 1000 steward all’interno dello stadio: “In questo contesto, e mentre il piano Vigipirate è stato portato al livello di + attacco di emergenza + dal 24 marzo 2024, 500 agenti delle forze dell’ordine saranno mobilitati per garantire la sicurezza di questa partita e far rispettare queste misure. Inoltre, due macchine per il lancio dell’acqua e un elicottero della gendarmeria saranno impegnati in questa operazione in città e intorno allo stadio “.