Virtus Bologna-Brescia in tv: canale, orario e diretta streaming finale Final Eight Coppa Italia A1 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket. Le Vu Nere arrivano a questa partita dopo aver battuto Venezia ai quarti e Tortona, ovvero la squadra contro cui aveva perso l’anno scorso, in semifinale. Gli uomini di coach Magro, invece, dopo aver eliminato a sorpresa l’Olimpia Milano, hanno regolato di 15 punti Pesaro, grazie soprattutto a un notevole 22-6 nel secondo quarto, legittimato poi nel secondo tempo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 19 febbraio sul parquet del Pala Alpitour di Torino. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Brescia di Coppa Italia di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su NOVE, oppure su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e in streaming su Sky Go e Dazn, oppure ancora sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oltre ad essere disponibile direttamente su Dazn stesso. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.