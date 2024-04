Virtus Bologna-Baskonia in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Baskonia, sfida valida per la 34^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. L’ultimo turno della regular season vede in scena un interessante scontro diretto che andrà a definire il quadro dei play-in. Entrambe le squadre, infatti, sono certe della partecipazione alla post-season, ma rimane da definire chi delle due squadre, ora appaiate a quota 17 vittorie, conquisterà l’ottava posizione finale. Un risultato importante, perché garantisce di giocare almeno altre due partite nella competizione, che gli uomini di coach Banchi cercheranno di raggiungere anche per interrompere la lunga striscia di risultati negativi nel torneo, ultimo il KO nel derby italiano contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 12 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Baskonia, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI e CLASSIFICA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAY-IN

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.