Real Madrid-Manchester City 3-3, Ancelotti: “Bella partita, risultato giusto”

“E’ stata una bella partita, non poteva essere diversamente per la qualità che c’era in campo. Abbiamo avuto la possibilità di tenere il ritmo alto e di pressare forte, l’abbiamo avuta per 60′ poi loro sono arrivati più vicini alla nostra area e ci hanno castigato con due gol. Risultato giusto, abbiamo avuto due occasioni per il 3-1 ma va bene così. Siamo fiduciosi in vista del ritorno. Il nostro stadio ci dà una mano, ma dovremo fare bene anche al ritorno”. Così il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Mediaset al termine del match pareggiato 3-3 contro il Manchester City. Ultime battute sulla direzione di gara del francese Letexier. “Ho un’ottima considerazione di questo arbitro, è giovane. Non è stato al livello delle due squadre, gli è mancata un po’ di esperienza”.