Vigevano-Orzinuovi oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Final Four Coppa Italia B 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Vigevano-Orzinuovi, sfida valida come semifinale della Final Four di Coppa Italia 2023 della Serie B di basket. Interessante testa a testa tra la squadra che occupa la terza posizione nel girone A (ma in una lotta serrata con le due formazioni di Livorno, lontane una sola vittoria) e quella che invece comanda il girone B. Tutto pronto per vivere 40′ di grande spettacolo e senza diritto di replica: è infatti una partita secca, chi vince dopo i tempi regolamentari, più eventuali supplementari, accede alla finale per giocarsi il trofeo. La palla a due è fissata alle ore 13:00 di sabato 11 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Vigevano-Orzinuovi di Coppa Italia di basket.

CALENDARIO E PROGRAMMA TV COPPA ITALIA A2

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su MS Channel HD, disponibile in maniera gratuita all’interno del bouquet Tivusat, oppure su satellite al canale 814 di Sky, oltre che in streaming tramite abbonamento (con la formula “half season” per godersi gli ultimi mesi di stagione) a LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link.