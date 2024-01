Spal-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Juventus U23, match del Paolo Mazza valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I biancazzurri si trovano in una situazione di classifica molto delicata e, dopo la sconfitta contro il Perugia, hanno assolutamente bisogno di ritrovare i tre punti. I bianconeri, dal loro canto, hanno iniziato il 2024 con il piede giusto e sperano di continuare ad ottenere dei buoni risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

