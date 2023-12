Vicenza-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Rimini, match del Menti valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024. I biancorossi, dopo essersi sbarazzati della Triestina nella sfida precedente, vogliono superare anche questo turno per avanzare in semifinale. La compagine romagnola, dal suo canto, è una delle sorprese del torneo e spera di poter continuare a sognare la vittoria finale della rassegna. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 13 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

