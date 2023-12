LIVE – Vicenza-Rimini 0-0 (4-5 d.c.r.), Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta testuale di Vicenza-Rimini, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024. Scontro fra una squadra del Girone A che si trova al quinto posto in classifica all’inseguimento della testa, ed il Rimini, club del Girone B di C che galleggia a metà classifica. In palio un posto in semifinale che può dire tanto anche in chiave playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 13 dicembre alle ore 18:30; Sportface.it non vi lascerà da soli e seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale.

Vicenza-Rimini 0-0 (4-5 d.c.r.)

CALCI DI RIGORE: Gol Vicenza (1-0), Gol Rimini (1-1), Errore Vicenza (1-1), Gol Rimini (1-2), Gol Vicenza (2-2), Gol Rimini (2-3), Gol Vicenza (3-3), Gol Rimini (3-4), Gol Vicenza (4-4), Gol Rimini (4-5).

121’+1 Finiscono i tempi supplementari. Calci di rigore.

120′ 1 minuto di recupero.

119′ Palla gol enorme Rimini! Ubaldi conclude davanti al portiere ma Confente devìa sul palo e il Vicenza si salva!

113′ Vicenza che ci prova. Dopo la parità numerica ristabilita, padroni di casa più galvanizzati.

107′ Espulso Gigli per doppia ammonizione! Rimini in dieci uomini! Ristabilita la parità numerica!

106′ Inizia il secondo tempo supplementare.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ Fine primo tempo supplementare.

95′ Forcing del Rimini che vuole sfruttare l’uomo in più e centrare la qualificazione già nei supplementari per evitare la lotteria dei calci rigori.

91′ Comincia il primo tempo supplementare.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

90’+4 Fine tempi regolamentari.

90′ 4 minuti di recupero.

88′ Partita ancora molto intensa. Vicenza che rimane alto e ci prova. Rimini che non fa fatica a rendersi pericoloso grazie alla superiorità numerica.

81′ Palla gol Vicenza! Palo di Ronaldo col tiro diretto da corner!

77′ Occasione Vicenza! Non rinuncia ad attaccare il Vicenza e va vicino al gol con Pellegrini che viene assistito da un compagno dagli sviluppi di un corner, ma la semi-rovesciata termina alta sopra la traversa.

74′ Palla gol Rimini! Girata di Ubaldi nell’area piccola che sibila al palo e finisce fuori.

72′ Animi caldi al Menti, volano cartellini su cartellini. Vicenza che reclama un espulsione diretta per Megelaitis a causa di un intervento duro del centrocampista della squadra romagnola su Dellamorte.

67′ Espulsione diretta per Fausto Rossi! Vicenza in dieci! Intervento a gamba tesa del centrocampista vicentino.

65′ Condizioni del campo migliorato, ritmo più veloce e squadre più pulite tecnicamente. Entrambe non si risparmiano e ci sono continui ribaltamenti di fronte e possibili occasioni da una parte e dall’altra.

58′ Fiammata Vicenza! Affondo di Dellamorte sulla destra che mette un pallone tagliato in mezzo ma Proia non arriva in tempo all’appuntamento.

53′ Palla gol enorme Rimini! Delcarro davanti a Confente in area di rigore, da posizione leggermente defilata, tira ad incrociare col pallone che sfiora il palo e termina sul fondo.

49′ Prima grande occasione Vicenza! Colpo di testa di Pellegrini nel cuore dell’area di rigore che esce a lato di poco.

46′ Inizia la ripresa.

SECONDO TEMPO

45′ Fine primo tempo.

39′ Fase di stallo della partita.

31′ Fase di partita dove le squadre fanno tanta densità in mezzo al campo. Sforzo fisico maggiorato a causa del campo annacquato e di conseguenza più pesante.

26′ Si riaffaccia in avanti il Vicenza. Cavion scarta un’avversario, poi esplode un tiro appena fuori dall’area di rigore che termina alto.

22′ Ancora Rimini che si affaccia in avanti. Tiro dal limite dell’area tentato dal capitano degli ospiti bloccato a terra da Confente.

15′ Primo spunto del Rimini! Lamesta viene servito in profondità e con la punta del piede mette un pallone insidioso in mezzo ma il portiere vicentino blocca e la fa sua.

9′ Vicenza che preme e rimane in zona offensiva. Rimini arroccato dietro.

4′ Prima occasione Vicenza. Cross in mezzo dagli sviluppi di calcio d’angolo che sfugge a Colombo e rimane pericolosamente vacante a pochi passi dalla porta, difesa che allontana in tempo.

1′ Rotola il pallone al Menti, comincia la partita.

PRIMO TEMPO

Buonasera amici di SportFace e benvenuti al racconto live della partita Vicenza-Rimini, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C.