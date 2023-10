Vicenza-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Renate, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sfida fra due squadre che covano ambizioni di zone alte di classifica e di playoff. I padroni di casa vogliono rilanciarsi dopo l’ultima sconfitta rimediata contro la Pro Vercelli, Difronte un Renate che non vuole perdere il passo con le prime posizioni. Partita che prenderà il via alle 16.15 e che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 253) e su NOW TV.

