Caso scommesse, avvocato Zaniolo: “Non ha mai scommesso, solo poker o blackjack”

L’avvocato di Zaniolo parla ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ del caso scommesse: “Non ha mai scommesso. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto. Per avere in mano gli atti d’indagine si dovrà fare una istanza relativa al sequestro di tablet e cellulare. Qualora se ne occupasse il pubblico ministero, potrei averli presto, se invece andasse al Tribunale del riesame potrebbe volerci una decina di giorni. Proprio per questo è prematuro ipotizzare delle date certe per essere ascoltati, eventualmente, dagli inquirenti“.