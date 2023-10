Carrarese-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Ancona, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo lo stop in casa del Gubbio per i padroni di casa è ora di riprendere la marcia verso le zone nobilissime della classifica. Dall’altra parte ci sarà un’Ancona che è reduce da due risultati utili consecutivi e che vuole dare continuità ad un periodo positivo di gioco e di risultati. Match che prenderà avvio alle ore 16.15 e che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 252) e su NOW TV.

