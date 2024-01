Vicenza-Giana Erminio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Vicenza-Giana Erminio sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Nella ventunesima giornata i veneti sfidano la formazione di Gorgonzola e le due squadre sono esattamente appaiate in classifica a quota 30 punti e in zona playoff: è dunque uno spareggio per restare ancorati alla post season. Chi la spunterà allo stadio allo stadio Menti? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 14 gennaio, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.