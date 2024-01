Carrarese-Arezzo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrerese-Arezzo, match del Dei Marmi valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono restare in piena corsa per il terzo posto, alle spalle delle irraggiungibili Cesena e Torres. La compagine ospite, dal suo canto, spera di portare a casa un importante successo in trasferta in questo sentitissimo derby toscano. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

