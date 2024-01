Diffidati Fiorentina-Udinese: i viola a rischio squalifica in vista dell’Inter

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite interne di campionato e nelle tre più recenti non ha subito alcun gol: la squadra toscana non colleziona quattro clean sheets consecutivi in casa tra febbraio e aprile 2018. L’ostacolo della ventesima giornata è l’Udinese che ha perso 14 delle ultime 15 trasferte al Franchi. Numeri eloquenti per i viola, che potrebbero fare turn over in vista della Supercoppa Italiana e con un occhio alla situazione diffidati. Sono tre infatti i calciatori di Vincenzo Italiano a rischio squalifica in vista del prossimo match contro l’Inter in campionato: Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura e Jonathan Ikone.

DIFFIDATI FIORENTINA: Biraghi, Bonaventura, Ikone