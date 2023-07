Verona-Top 22 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole estiva 2023

Verona-Top 22 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido come amichevole estiva 2023. Giovedì 20 luglio gli scaligeri scendono in campo a Primiero contro una selezione dilettantistica locale con l’obiettivo di mettere ulteriori minuti sulle gambe. Appuntamento fissato alle ore 17 e la diretta dovrebbe essere garantita in streaming sulla pagina Facebook dell’Hellas, mentre Sportface vi offrirà la diretta testuale.

SEGUI LA DIRETTA