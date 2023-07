Atalanta-Rappresentativa Val Seriana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole estiva 2023

Atalanta-Rappresentativa Val Seriana sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido come amichevole estiva 2023. Giovedì 20 luglio si torna in campo in casa Dea per un altro test contro una selezione locale di calcio dilettante, che sarà un impegno non probante ma utile a mettere minuti sulle gambe in vista dell’inizio del campionato tra un mese. Appuntamento fissato alle ore 17, non è stato ancora comunicato se la diretta sarà trasmessa in tv o streaming, mentre Sportface vi offrirà la diretta testuale.

