Napoli-Anaune oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Il Napoli giocherà il primo test amichevole sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro giovedì 20 luglio alle 18:00. L’avversaria della squadra di Rudi Garcia sarà l’Anaune Val di Non. Nella scorsa stagione, il primo test finì 10-0 per i partenopei, che ora cercano nuove certezze e convinzioni in vista del secondo match ben più impegnativo contro la Spal di lunedì 24 luglio. Nel primo test i marcatori furono Kvaratskhelia, Politano (doppiette per entrambi), Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen e Ambrosino (più un autogoal).Per ora non è prevista una diretta televisiva o streaming della partita, ma è possibile che il test venga trasmesso sui canali social della società azzurra. Sportface.it, oltre a tenervi informati riguardo la diretta tv o streaming, vi offrirà un live testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

