Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Empoli, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Si scende in campo al Bentegodi per un duello davvero delicato sul fronte salvezza: quattro vittorie ma anche dieci sconfitte per gli scaligeri con l’acqua alla gola, bell’avvio di stagione invece per i toscani reduci anche dal passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia. Chi trionferà? Si parte alle ore 15 di domenica 8 dicembre.

I TELECRONISTI DI VERONA-EMPOLI

Verona-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini.