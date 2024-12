Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Sassari, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. La formazione di coach Spahija ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno, interrompendo una striscia di due sconfitte consecutive, e va ora alla caccia di un altro successo per migliorare la propria classifica contro una squadra che ha vinto in maniera convincente contro Trieste nell’ultima giornata, ma che in trasferta non ha ancora trovato i due punti. La palla a due è fissata alle ore 16:40 di domenica 8 dicembre sul parquet del PalaTaliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Sassari, valida per la Serie A 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn.