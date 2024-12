Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Vicenza, match dello stadio Nereo Rocco valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. Dopo l’ottimo e sorprendente pareggio ottenuto contro il Padova capolista, la formazione friulana spera di aver trovato la svolta della propria stagione e adesso vuole ritrovare una vittoria che manca da ormai troppo tempo.

Triestina-Vicenza, come seguire il match

La compagine biancorossa, dal suo canto, è in grande forma e arriva da cinque vittorie consecutive in campionato. Conquistare un altro successo significherebbe continuare a mettere pressione al Padova che occupa il primo posto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

