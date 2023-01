Verona-Cremonese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Cremonese, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento alle ore 18.30 di lunedì 9 gennaio con una partita delicatissima in quanto si scontrano la penultima e l’ultima in classifica. Una vittoria per svoltare il campionato, del resto in due ne hanno ottenuta solo una fin qui. Chi riuscirà a vincere al Bentegodi?

Verona-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Sergio Floccari.