Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2023: cinque italiani convocati

Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato cinque atleti italiani per la tappa di Klingenthal, in programma dal 13 al 15 gennaio e valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica. A difendere i colori azzurri saranno Samuel Costa, Aaron Kostner, Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi e Domenico Mariotti. Il venerdì gli atleti si misureranno nel provisional competition round, poi nei giorni seguenti andranno in scena due Gundersen HS140.

Nel frattempo anche la combinata nordica soffre oltremodo le alte temperature e la mancanza di neve. Cancellate le tappe di Eisenerz (Continental Cup) e Schonach (Alpen Cup) di questo fine settimana, ma anche il circuito maggiore di Coppa del Mondo deve fare i conti con la rinuncia di Chaux-Neuve per il tris di gare previste dal 20 al 22 gennaio. La FIS ha annunciato che valuterà altre sedi per il recupero, ma su tutto l’arco alpino la situazione è davvero preoccupante.