Diffidati Verona-Cremonese, gialloblu a rischio squalifica in vista dell’Inter

Sono tre i diffidati del Verona prima di giocare contro la Cremonese nella delicatissima partita salvezza e in vista del seguente impegno degli scaligeri in trasferta contro l’Inter. Il match contro i nerazzurri è sicuramente importante perché vista la situazione di classifica bisogna far punti ovunque. In caso di ammonizione, tre giocatori di Zaffaroni saranno fermati per un turno: si tratta di Henry, Hongla e Veloso, dunque massima attenzione ai cartellini.