Venezia-Vilnius oggi in tv: programma, orario e diretta Eurocup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Vilnius, sfida valida come 16^ giornata del Gruppo A dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Grazie alle ultime due vittorie di fila, gli uomini di coach De Raffaele si sono rilanciati nella corsa alla qualificazione al turno successivo, anche se serve quasi un’impresa, in quanto il destino non è nelle mani dei lagunari, che hanno due vittorie da recuperare su Prometey. L’unico modo per tenere tutto aperto è vincere le ultime tre partite della fase a gironi, a partire da questa contro i lituani. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 24 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Vilnius, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.