Venezia-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Ternana, match del Penzo valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa guidati da Paolo Vanoli vogliono subito cancellare la brutta sconfitta subita contro il Cosenza e ripartire in vista della lotta per la promozione diretta in Serie A. La formazione umbra, dal suo canto, dopo il successo contro il Cittadella, spera di ripetere un’impresa simile anche in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

