Manchester City, Guardiola: “Vittoria meritata, gara di grande personalità. Klopp ci mancherà”

Dopo la vittoria per 1-0 al quarto turno di FA Cup del suo Manchester City sul campo del Tottenham, Pep Guardiola ha parlato con la stampa analizzando la gara: “Siamo davvero contenti del risultato, di aver passato il turno e di poter difendere il titolo. La nostra prestazione è stata di altissimo livello, abbiamo giocato con una personalità incredibile e la vittoria è meritata“. Poi il tecnico dei Citizens ha proseguito parlando dei prossimi impegni: “Ora nella seconda parte della stagione ogni sconfitta mette a repentaglio il cammino in tutte le competizioni, in FA Cup, Champions League e Premier League. Avremo di fronte squadre fortissime, motivo per cui non possiamo perdere punti“.

Infine qualche parole su Jurgen Klopp, che lascerà la panchina del Liverpool a fine stagione: “Dormirò meglio, contro il suo Liverpool è quasi un incubo – dice Guardiola scherzando -. Ci mancherà, è stato uno shock per tutti. È come se una parte della nostra squadra avesse perso qualcosa qualcosa, perché non possiamo definire il nostro periodo qui insieme senza di lui. È stato il nostro più grande rivale e personalmente il miglior rivale che ho avuto nella mia vita. Alla Premier League mancherà lui, la sua personalità e il modo in cui giocano le sue squadre. Rispetto il modo in cui gioca ed è sempre un piacere vederlo così positivo. Gli auguro il meglio. Non lo ammetterà, ma tornerà, lo so. Forse tra 10 anni. Ora ha bisogno di ricaricarsi, ma il calcio ha bisogno di persone come lui. Se tutto va bene ora potremo andare a cena o bere qualcosa insieme“.