Venezia-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Reggiana, match dello stadio Penzo valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli arancioneroverdi di Paolo Vanoli si trovano in piena lotta per la promozione diretta in Serie A e non vogliono commettere più passi falsi da qui fino alla fine della stagione. La squadra di Alessandro Nesta, dal suo canto, deve ancora conquistare la salvezza matematica, ma strizza l’occhio anche ad una possibile qualificazione ai playoff. I padroni di casa arrivano da quattro vittorie nelle ultime cinque e non hanno alcuna intenzione di fermarsi perché il loro obiettivo è la promozione diretta in Serie A. Un solo successo e quattro pareggi nelle ultime cinque sfide per gli emiliani, che ora vogliono tornare alla vittoria per provare a puntare alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

