Parma-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Catanzaro, match dello stadio Tardini valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi allenati da Fabio Pecchia sono ormai vicinissimi alla conquista della promozione diretta in Serie A e non hanno alcuna intenzione di fermare la propria marcia trionfale. La compagine giallorossa, dal suo canto, spera di fare uno sgambetto ai ducali per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. Il club ducale è reduce da due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque giornate e vuole fare un ulteriore passo verso la promozione diretta in Serie A. I calabresi, invece, hanno ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque e spera di fare lo sgambetto alla capolista. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

