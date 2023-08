Venezia-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Cosenza, match del Penzo valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine lagunare si è resa protagonista di un grande debutto stagionale contro il Como e vuole subito mettere le cose in chiaro, candidandosi per la promozione diretta in Serie A. I calabresi, invece, dopo l’ottima vittoria ottenuta ai danni dell’Ascoli, hanno intenzione di dare filo da torcere anche agli arancioneroverdi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 agosto alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

