Milan, Gazzetta: “Pronta offerta al Porto da 12 milioni per Taremi”

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Mehdi Taremi il nome individuato dal Milan per rinforzare con un ultimo tassello il proprio attacco e regalare a Stefano Pioli la giusta alternativa a Olivier Giroud. Per l’attaccante iraniano del Porto c’era già stato un interesse a inizio mercato ma adesso la pista sembra essersi riscaldata repentinamente. La dirigenza del Milan apprezza il profilo di un attaccante abbastanza esperto, che ha già dimostrato di saper segnare anche nelle competizioni europee. Secondo la Gazzetta nei prossimi giorni sarà formalizzata un’offerta da 12 milioni più 3 di bonus, non resta che attendere ulteriori sviluppi per quello che potrebbe essere un tassello davvero importante nello scacchiere del Milan.