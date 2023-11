Venezia-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Catanzaro, match dello stadio Penzo valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Paolo Vanoli, dopo la vittoria conquistata in casa della Ternana, ha intenzione di proseguire la serie positiva per restare in scia al Parma. La formazione giallorossa, dal suo canto, spera di rialzare la testa dopo la battuta d’arreso contro il Modena. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 10 novembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

