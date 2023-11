Sassuolo-Salernitana 2-2, Inzaghi: “Dispiaciuti per il risultato, siamo vicini alla vittoria”

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Sassuolo-Salernitana, l’allenatore dei campani Filippo Inzaghi, ha parlato del match del Mapei Stadium mostrando delusione per la rimonta subita. Queste le parole del tecnico: “Sapevo che avremmo iniziato bene. Peccato aver subito la prima rete in quella maniera, una squadra che lotta per la salvezza non può prendere gol in quel modo. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente e ho notato un po di apprensione, ho provato anche a cambiare speravo in una una reazione della squadra. Se a loro li fai giocare diventano molto pericolosi hanno tanta qualità davanti, ma alla fine abbiamo retto e giocato alla pari con una squadra molto forte. Siamo vicini alla vittoria, con la Lazio ci riproveremo“.

E ancora: “Non far partire Candreva dall’inizio è stata una scelta mia, ma lui è il nostro capitano ed uno dei nostri migliori giocatori, presto lo rivedremo in forma al 100%. Da quando sono arrivato sono stati fatti passi avanti, non cominciare in ritiro per me è più difficile. Non voglio lamentarmi degli arbitri, ma se Pinamonti la tocca col braccio è rigore. Credo ciecamente in questo progetto, mi sento fortunato ad essere qui. Felice per la vittoria del Milan in Champions, Simone (Inzaghi) si conferma uno degli allenatori più bravi d’Europa“.